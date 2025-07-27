Bakan Yumaklı "Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek çağrı yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile kameralar karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde sadece bir günde 84 yangına mücadele edildiğini açıkladı.

Ekim 2025'e kadar teyakkuz çağrısı

Yumakl "Dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Ekim 2025'e kadar sadece biz değil, vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerekiyor" dedi.

Riskli bölgeler nereler?

Yumaklı, "Büyük risk teşkil eden kıyı kesimleri başta olmak üzere bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz, hatta Ege'nin içi de riskli görünüyor. Bizler bütün imkanlarımızı, konumlandırmalarımızı bu noktalara yapmış durumdayız." şeklinde konuştu.

Yangınlarda son durum

Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü dile getirerek, yangınlar söndürüldükten sonra bile en ufak bir rüzgarda, aşırı bir sıcaklıktan dolayı tekrar alevlenmeler olabildiğini aktardı.

Zorlu arazi şartları nedeniyle Karabük Safranbolu yangınının devam ettiğini dile getiren Yumaklı Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Yani 4 ilimizdeki 5 yangında şu an için herhangi bir problem kalmadı çok şükür" diye konuştu.

Bursa'daki yangınlar

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangının etkili olduğu alan üzerinde 1,5 saatlik koordinasyon yaptıklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bursa Kestel'deki yangın devam ediyor ancak durumunun iyiye gittiğini söyleyebilirim. Ters rüzgar olmazsa arkadaşlarımız burada akşamüstüne doğru bize daha güzel haberler verebilecek. Kahramanmaraş 12 Şubat; burası da taşlık, kayalık, ulaşılması zor bir yer maalesef. Burada da arkadaşlarımız, gece boyu devam etti, bugün de devam edecekler."

Kestel'de dün akşam saatlerinde başlayan yangına hem hava hem kara araçları ile müdahale edildiğini ifade eden Yumaklı, rüzgarın 40 kilometreyi bulacağını öngördüklerini belirterek yangının büyümesi riskine karşı tedbiri artırdıklarını açıkladı.

Karabük Safranbolu yangını

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:

"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."

Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı.