Bakan Yumaklı'dan yangınlara ilişkin açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini kaydetti.

Ayrıca, Aydın/Çine ile Muğla/Milas yangınlarının ise enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti.

"Cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti:

"Muğla / Köyceğiz’de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgâra rağmen,

• 10 uçak,

• 12 helikopter,

• 166 kara aracı,

• 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor.

Antalya / Alanya yangınına ise, saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgâra karşı,

• 2 uçak,

• 9 helikopter,

• 190 kara aracı

• 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor.

Ayrıca dün gece saatlerinde başlayan, Aydın / Çine Muğla / Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü.

En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz."