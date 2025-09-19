Bakan Yumaklı'dan yangınlara ilişkin açıklama!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’nın Köyceğiz ve Antalya’nın Alanya ilçelerindeki yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Bakan Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam etttiğini kaydetti.
Ayrıca, Aydın/Çine ile Muğla/Milas yangınlarının ise enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti.
"Cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti:
"Muğla / Köyceğiz’de devam eden orman yangınında, zaman zaman saatte 71 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgâra rağmen,
• 10 uçak,
• 12 helikopter,
• 166 kara aracı,
• 506 personel ile cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor.
Antalya / Alanya yangınına ise, saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgâra karşı,
• 2 uçak,
• 9 helikopter,
• 190 kara aracı
• 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor.
Ayrıca dün gece saatlerinde başlayan, Aydın / Çine Muğla / Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü.
En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı savunmaya devam edeceğiz."
