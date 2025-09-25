Bakanı Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı: Önce prim borçlarınızı ödeyin!

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Işıkhan, 85 milyon vatandaşın hakkını, hukukunu, alın terini korumak için hem içerideki hem de dışarıdaki engellerle aynı anda mücadele ettiklerini belirtti.

"Bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde geri ödeme sistemimiz bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı, sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır. Emeklilerimizin maaşları için her ay 350 milyardan fazla ödeme yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlık giderleri, tarihimizde görülmemiş ölçüde devletçe karşılanıyor."

"Sosyal güvenlik sistemimizi siyasetinize alet etmekten vazgeçin"

Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin bizatihi muhalefetin, özellikle de CHP’nin ta kendisi olduğunu, bu partinin seçim meydanlarında popülist söylemler ile irrasyonel vaatlerle emeklinin bütçesinden ve gençlerin geleceğinden çalmaya teşebbüs ettiğini söyledi.

Muhalefete çağrısının açık ve net olduğunu belirten Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem, milletimizin ortak kazanımıdır. Asla sorumsuz vaatlerin bir alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın. Ünlü bir düşünür der ki, 'Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır.' Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır kürek çekiyoruz. Onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar." diye konuştu.

SGK’ye olan borçlarınızı ödeyin, yeter

​​​​​​​Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme sözüne hep sadık kaldıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Biz de bu durumda istikrarı bozmadan, para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizmin tuzağına düşmeden süreci çok büyük bir titizlikle ve başarıyla yönetiyoruz. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ye olan borçlarınızı ödeyin, yeter. 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken SGK olarak en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Bugün belediyeler arasında SGK’ye en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin ama sizin ne vatandaşımıza ne emeklimize ne de sosyal güvenlik sistemine zerre kadar değer vermediğinizi biliyoruz. Bunu önemsemiş olsaydınız zaten emekçinin hakkı olan bu kadar da SGK prim borcu biriktirmezdiniz. CHP için sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilir hale getirilerek, milletimize hizmet edecek önemli bir müessese değil üzerinde siyaset ve propaganda yapılacak bir araçtır. Bunu, ne yazık ki her kurum için yapıyorlar."