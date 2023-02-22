Bakanı Kurum açıkladı! Deprem bölgesinde 156 bin bina yıkık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık" açıklamasını yaptı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." dedi.
Kurum, "İnşaat sektörü temsilcileri malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.