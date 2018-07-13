Bakanlar belirlenen politikaları uygulayacak

13 Temmuz 2018

Hüseyin GÖKÇE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ilk aşaması olan 24 Haziran seçimlerinin ardından, 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlükte olan yeni dönem, Türkiye’nin daha önce tanışmadığı idari yapılanmayı da beraberinde getirdi.

Fiili olarak son bulan parlamenter sistemde yer almayan bazı yapılanmalar, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yasama faaliyetlerinin omurgası, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni ihdas edilen, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Cumhurbaşkanlığı Ofisleri tarafından yerine getirilecek.

Bu kurumlar arasında hiyerarşik olarak doğrudan bir bağlantı olmayacak. 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları; ekonomi, eğitim, bilim, sağlık gibi konularda politika belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı Ofisler ise finans, yatırım, dijital dönüşüm ve insan kaynakları gibi konularda, tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından yapılan yasal düzenlemelerin icrası ise 16 Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

Bu yapılanmada yer alan Kurul Konsey ve Komisyonlar ise ağırlıklı olarak, parlamenter sistemde yer alan, bir kısmı bakanlıklara bir kısmı başbakanlığa bağlı olan yapılanmalar. Bunlar da eski fonksiyonlarını yerine getirecekler. Bundaki tek istisna ise Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu. Bu kurul 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni oluşturuldu. Kararnamede bu kurulun fonksiyonuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almazken, sadece Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının belirleyeceği bakanlardan oluştuğu ifadeleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri:



• Dijital Dönüşüm Ofisi



• Finans Ofisi



• İnsan Kaynakları Ofisi



• Yatırım Ofisi



• Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları



• Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu



• Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu



• Ekonomi Politikaları Kurulu



• Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu



• Hukuk Politikaları Kurulu



• Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu



• Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu



• Yerel Yönetim Politikaları Kurulu



• İdari Kurul Konsey ve Komisyonlar



• Mal Varlığının Dondurulması Değerlendirme Komisyonu



• Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu



• Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu



• Maden Kanunu 7’nci Maddesinde Belirtilen Kurul,



• İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu



• Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu



• Asgari Ücret Tespit Komisyonu



• Petrol Piyasası Kanunu 16’ncı Maddesindeki Kurul



• Toptancı Hal Konseyi