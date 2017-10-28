Bakanlar Kurulu'nun yaz saati kararı
Bakanlar Kurulu, kalıcı yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edilmesine, 28 Ekim 2018 Pazar günü saatlerin bir saat geri alınmasına karar verdi.
Yaz saati uygulanması hakkında karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasına karar verildi.
Bakanlar Kurulunun 7 Eylül 2016'da aldığı kararda, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürüleceği belirtilmişti.
Öte yandan, sürekli yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan torba tasarıya eklenmişti. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Danıştay, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu.
Kaynak: AA