Bakanlar Meclis'te yemin etti
Yeni sistemin ilk kabinesinin üyeleri TBMM'de yemin ederek görevlerine resmen başladı.
Yeni kabinede yer alan 16 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısı için bugün Meclis'te yemin töreni düzenlendi.
Yemin töreni sonrası bakanların görevleri resmen başlamış oldu.
4 vekil istifa etti
Öte yandan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.
TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.
İstifalarla birlikte, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.