Bakanlık katkı maddesini affetmedi, 36 ton ürüne müdahale edildi

Antakya'da denetimlerde bulunan ekipler bir işletmenin ürettiği salça ve domates posasında yoğun katkı maddesi tespit etti. Bunun üzerine adeta zehir haline gelen 6 ton domates posası imha edilirken, 36 ton ürün de muhafaza altına alındı.

Ayrıca işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da denetimlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay/Antakya’da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz."