Bakanlık listeyi paylaştı: Boğulma riski taşıyan oyuncak toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın riskli gıdalara yönelik denetimleri sürerken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tehlike barındıran ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede bir oyuncak için güvensizlik uyarısı yapıldı. Ticaret Bakanlığı, yürütülen incelemeler sonucunda Gramsci markasına ait Yu-13C model oyuncağın güvenli olmadığını belirledi.

Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

Hangi riskleri taşıyor?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ürünün taşıdığı riskler şu şekilde ifade edildi:

Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar.

İlgili ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçülmesi.