Bakanlık TÜVTÜRK'teki ölümlü kavgaya ilişkin harekete geçti

Bakanlığın sosyal medys hesabından, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşanan ve polis memuru Keskin'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda 2 Şubat'ta yaşanan ve polis memuru Keskin'in 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olayın, herkesi derinden üzdüğüne işaret edildi.

2 başmüfettiş görevlendirildi

Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir. Yargıya intikal eden olay ile ilgili adli süreç, Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

'Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağız'

Açıklamada, yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadiseyle ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

Ne olmuştu?

Ankara'da görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin (44), aracını muayeneye götürdüğü istasyonda çalışanlarla yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilmiş, beyin kanaması geçiren Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetnişti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden S.A. ve M.Y. tutuklanırken, Y.K. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

S.A. ifadesinde "Tartışma çıktıktan sonra arabayı dışarı çıkartırken 2-3 kez kornaya bastım. Araçtan inerken şahıs bana, 'beni mi ezeceksin' diyerek sinkaflı küfretti. Şahsın bana saldıracağını düşünerekten yumruk attım" dedi.

M.Y. ise, sinkaflı küfürleşmeler duyduğunu, bağrışmalar üzerine Keskin'in üzerine yürüdüğünü ve ittiğini iddia ederek, "Olayın heyecanıyla çalışma arkadaşlarımdan kim kiminle kavga etti, kim kimi itti hatırlamıyorum. Olay günü ona zarar verecek veya öldürecek herhangi bir şey yapmadım, neden öldüğünü bilmiyorum" beyanında bulundu.