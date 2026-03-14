Bakanlık verileri açıkladı: Tüketici en çok ayakkabı ve giyimden şikayet etti

Geçen yıl Ticaret Bakanlığı’na ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı ayakkabı, giyim ve tekstil ürünleri aldı. Bu kategoriyi mobil hat abonelikleri, kredi kartı üyelik ücretleri, mobilya, cep telefonu ve internet abonelikleriyle ilgili başvurular izledi.

Bakanlık kaynaklarından derlenen bilgilere göre tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta ve yazılı başvuru gibi farklı kanallar üzerinden yaşadıkları sorunları Ticaret Bakanlığı’na iletebiliyor.

Bu kapsamda geçen yıl ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ile abonelik sözleşmeleri gibi başlıklarda toplam 223 bin 101 tüketici şikayeti Bakanlığa ulaştı.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular ise 907 bin 515 olarak kaydedildi. Bu başvuruların 849 bin 143’ü karara bağlanırken, uyuşmazlığa konu olan ürün ve hizmetlerin toplam parasal değeri 12,4 milyar lira oldu.

En fazla şikayet giyim ve ayakkabıdan

Başvurular ürün ve hizmet bazında incelendiğinde en fazla şikayetin ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik olduğu görüldü. Bu kategori, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 19,6’sını oluşturdu.

Söz konusu ürünleri yüzde 4,75 ile mobil hat abonelikleri, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücretleri, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu ve yüzde 3,11 ile internet aboneliklerine ilişkin şikayetler takip etti.

Denetimler sonucu 1,7 milyar liralık ceza

Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipleri de yıl boyunca denetim faaliyetlerini sürdürdü.

Mesafeli satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgeleri ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda yapılan denetimlerde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyen firmalara yönelik yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Alo 175 hattına yoğun başvuru

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı” da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sunan ve başvuruları ilgili kurumlara yönlendiren bir çağrı merkezi olarak hizmet veriyor.

Bu hat aracılığıyla tüketicilerin, kendilerine yönelik işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda haklarını daha kolay arayabilmeleri hedefleniyor.

Günde ortalama 1000 çağrının yanıtlandığı hatta, 2025 yılında 471 bin 393, bu yılın şubat ayı itibarıyla ise 70 bin 931 çağrı karşılandı.

Tüketicilere uyarı

Bakanlık yetkilileri ayrıca vatandaşları alışveriş yaparken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle tatil sektöründe ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tesislere davet edilen tüketicilerin burada satış ve pazarlama faaliyetleriyle sözleşme imzalamaya yönlendirilebildiğini belirterek, bu tür davetlere katılan kişilerin kendilerine tanıtım ve satış yapılabileceğinin farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

“Yenilenmiş ürün” satın alırken de ürünün Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri tarafından hazırlandığının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca yetkili servis izlenimi veren firmalara karşı mağduriyet yaşanmaması için www.servis.gov.tr adresindeki Servis Bilgi Sistemi üzerinden ürünlerin yetkili servis bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tekstil, ayakkabı, oyuncak, çocuk bakım ürünleri, deterjan ve mobilya gibi ürünler satın alınırken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yer alan bildirimlerin incelenmesi ve ürün üzerindeki uyarıların dikkate alınması da öneriliyor.

Öte yandan e-ticaret kapsamında yapılan mesafeli sözleşmelerde tüketicilerin alışveriş öncesinde ve işlem sırasında daha dikkatli davranmaları gerektiği vurgulanıyor.