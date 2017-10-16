Bakanlıktan 'cezaevi ihalesi'ne yalanlama

16 Ekim 2017

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Adalet Bakanı, Cengiz'in cezaevi ihalesini iptal etti" başlıklı bir haber yayımlandığı ve haberde "Bir firmanın ihaleyi kazandığı, sonrasında da Adalet Bakanı tarafından ihalenin iptal edildiği" şeklinde ifadeler kullanıldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Haberde konu edilen Konya'daki ilk ihale 27.09.2017 tarihinde yapılmıştır. İhalede yaklaşık maliyet 675 milyon 904 bin 129 TL olarak öngörülmüştür. Ancak bu ihaleye katılan tüm firmaların teklifleri, yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ihale iptal edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, haberdeki "Bir firmanın ihaleyi kazandığı, sonrasında da Adalet Bakanı tarafından ihalenin iptal edildiği" iddiasının ise doğru olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA