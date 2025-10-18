Bakanlık'tan kritik yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda sağanak yağış alabilecek bölgeler hakkında uyarılarda bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yağışlara ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 19 Ekim 2025 Pazar günü; Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.