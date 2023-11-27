Bakanlıktan 'Laz Kızı'na suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TikTok hesabında 'Laz Kızı' lakabıyla para toplayan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başörtüsü takıp dekolteli bir kıyafet giyen 35 yaşındaki G.D., TikTok hesabından canlı yayın yaparak izleyicilerden para topluyordu. G.D., polis tarafından 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Haberlere konu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtildi.
Açıklamada "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dendi.