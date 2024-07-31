Bakım ve onarım çalışmaları yapılan kara yolları noktalarına dikkat!
Sağlıklı bir sürüş ve konforlu bir rotada seyahat etmek için, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arası (Bolu Dağı geçişi) İstanbul İstikameti, tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılırken sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanabilecek.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı'nda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 5 Ağustos'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde Bornova'dan Buca yönü, Manisa-İstanbul-Ankara Otoyolu'nun katılım kolu trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak, Karşıyaka-Bornova-Buca istikameti, otogar yönü ayrım kolundan girerek otoyol levhaları takip edilip İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerden U dönüşü yapılarak Manisa-İstanbul-Ankara istikametine doğru gidilecek.
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında Kuzey taşıma yolunda (Edirne İstikameti) 163-176. kilometrelerinde 7 gün 24 saat esasına göre yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Kuzey taşıma yolu Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Güney taşıma yolu İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Zeytinler Kavşağı'ndan sonra 11-12. kilometrelerde yapılacak üst yapı yenileme çalışması dolayısıyla 2 Ağustos'a kadar sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleştirilecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki yönde çalışma programına sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Kırklareli-Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerinde ve Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bergama-Soma yolunun 8-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Torul yolunun 42. kilometresinde bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönünde bulunan Başarköy Tüneli mevkisinde meydana gelen üst yapı hasarı nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.