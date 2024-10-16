Balıkesir Bandırma'da alarm çanları çalıyor: Sadece dört aylık su kaldı!

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'nün (BASKİ) resmi sitesinde yayınlanan baraj su seviyesi verilerine göre; Bandırma'nın içme suyunu karşılayan Gönen Barajı'nda doluluk kritik seviyelere kadar indi.

Bandırma içme ve kullanma suyunu sağlayan Gönen Barajı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesi, tarımsal sulamanın artışı ve nüfusa bağlı olarak suyun kullanımının artması nedeniyle barajdaki suyu seviyesi yüzde 13.04 seviyelerine kadar indi.

Gönen Barajı'nda doluluk oranı Temmuz sonlarında yüzde 51.96'dayken, 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 13,04 seviyelerine kadar gerilealadiği görüldü.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, barajda dört aylık suyun kaldığını ifade ediyor. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle Gönen Ovası'nın sulanması durduruldu.