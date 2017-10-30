Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, istifa etti
İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti'de siyaset yapma imkanının ortadan kaldırıldığını söyleyerek istifa etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, gözyaşları ile istifasını açıkladı. Edip Uğur, belediye başkanlığının bırakmasının yanında AK Parti'de de siyaset yapmayacağını duyurdu. Uğur'un ismi istifası istenen belediye başkanları arasında yer alıyordu.
Uğur, yaptığı basın açıklamasında, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler, katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılıyorum." dedi.
5 başkan istifasını vermişti
AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.