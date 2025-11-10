Google Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,25 kilometre olarak ölçüldü.

Cihan Oruçoğlu
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 10 KASIM: Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 13,25 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sındırgı'da gece saat 01.06'da da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

