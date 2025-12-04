Balıkesir Sındırgı'da deprem mi oldu! Az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa deprem oldu mu?

Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu!
Balıkesir Sındırgı'da saat 15:39'da bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre büyüklüğü 3.8 olan sarsıntı 11.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
4 Aralık 2025 - Son depremler listesi
• Ilıca-Sındırgı (Balıkesir) - 2.7 (ML) - Derinlik: 10.8 km - Saat: 15:54
• Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) - 3.8 (ML) - Derinlik: 12.8 km - Saat: 15:54
• Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) - 3.7 (ML) - Derinlik: 18.4 km - Saat: 15:29
• Ege Denizi - 1.9 (ML) - Derinlik: 14.4 km - Saat: 15:14
• Saros Körfezi (Ege Denizi) - 2.4 (ML) - Derinlik: 10.0 km - Saat: 15:04
• Katrandagi-Emet (Kütahya) - 1.9 (ML) - Derinlik: 8.7 km - Saat: 14:55
• Büyükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (ML) - Derinlik: 8.8 km - Saat: 14:32
• Calören-Şereflikoçhisar (Ankara) - 2.7 (ML) - Derinlik: 5.0 km - Saat: 14:07
• Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (ML) - Derinlik: 9.6 km - Saat: 14:04
• Eseler-Gökçeada (Çanakkale) - 1.8 (ML) - Derinlik: 6.0 km - Saat: 13:50
• Ilıca-Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (ML) - Derinlik: 2.2 km - Saat: 13:25
• Sungurpaşa-İnegöl (Bursa) - 1.5 (ML) - Derinlik: 8.5 km - Saat: 13:15
• Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) - 3.1 (ML) - Derinlik: 7.2 km - Saat: 13:05
• Karagür-Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (ML) - Derinlik: 8.0 km - Saat: 12:58
• Gökçeoze-Nallıhan (Ankara) - 1.4 (ML) - Derinlik: 11.6 km - Saat: 12:53
• Koru-Çınarcık (Yalova) - 1.7 (ML) - Derinlik: 11.8 km - Saat: 12:52
• Pursaklar (Ankara) - 1.5 (ML) - Derinlik: 3.0 km - Saat: 12:48
• Karaköy-Varto (Muş) - 1.5 (ML) - Derinlik: 6.3 km - Saat: 12:46
• Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (ML) - Derinlik: 6.2 km - Saat: 12:43
• Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 11.2 km - Saat: 12:41
• Beğendikler-Bigadiç (Balıkesir) - 1.6 (ML) - Derinlik: 9.1 km - Saat: 12:39
• Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (ML) - Derinlik: 7.6 km - Saat: 12:37
• Karagür-Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 (ML) - Derinlik: 10.6 km - Saat: 12:31
• Beyderesi-Sarayköy (Denizli) - 1.9 (ML) - Derinlik: 6.9 km - Saat: 12:14
• Kocali-Şarköy (Tekirdağ) - 1.6 (ML) - Derinlik: 14.3 km - Saat: 12:11
• Yemişli-Simav (Kütahya) - 1.1 (ML) - Derinlik: 3.0 km - Saat: 12:07
• Yemişli-Simav (Kütahya) - 1.1 (ML) - Derinlik: 2.9 km - Saat: 11:57
• Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) - 2.4 (ML) - Derinlik: 12.8 km - Saat: 11:51
• Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (ML) - Derinlik: 8.9 km - Saat: 11:47
• Kavak-Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (ML) - Derinlik: 5.0 km - Saat: 11:40
• Nusratlı (Tekirdağ) - 1.6 (ML) - Derinlik: 9.0 km - Saat: 11:26
• Isaac-Akhisar (Manisa) - 1.7 (ML) - Derinlik: 5.9 km - Saat: 11:07
• Saimbeyli (Adana) - 1.9 (ML) - Derinlik: 5.0 km - Saat: 10:34