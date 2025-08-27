Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

10 Ağustos’ta yaşanan depremde, 68 mahallede 12’si metruk olmak üzere toplam 16 bina yıkılmış, takip eden 17 gün içinde büyüklüğü 5’e yaklaşan yüzlerce artçı sarsıntı kaydedilmişti.