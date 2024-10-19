Balıkesir'de maden üretimi için kamulaştırma adımı

Balıkesir'e yönelik enerjide acele kamulaştırma kararları alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir'in sınırları içinde bulunan 4. grup maden (altın, gümüş ve bakır) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu madenlerin üretimine devam edilebilmesi için, şehrin İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde ada ve parsel numaraları belirtilen alanların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.