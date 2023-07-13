Balıkesir'deki deprem büyük deprem habercisi mi?

Van Aşağıçanak-Çaldıran'da 4, Balıkesir Günaydın-Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, "Arkadaşlar, yakında iki tane 4’ler mertebesinde deprem oldu. Biri Van, Aşağıçanak-Çaldıran’da, diğeri ise Balıkesir, Günaydın-Susurlukta oldu. Van’daki deprem Çaldıran Fayının güneyinde, muhtemelen Hasan Timur Fayı üzerinde. Balıkesir’deki deprem ise Manyas Fayı üzerinde. Biliyorsunuz bu fay en son 1964’de 7.0 Manyas depremini üretmişti. Bu aşamada büyük bir deprem üreteceğini de sanmıyorum, sevgiyle" ifadelerini kullandı.