Balkanlar’dan serin hava: Sıcaklıklar 20 dereceye düşecek | 16 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? İl il 16 Eylül hava durumu raporu

Balkanlar’dan serin hava: Sıcaklıklar 20 dereceye düşecek | 16 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji’den il il hava durumu tahminleri geldi. 16 Eylül Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güneşli hava etkisini gösterirken, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasından itibaren Balkanlar’dan gelecek serin hava ile sıcaklıkların 20 derecelere kadar gerilemesi öngörülüyor.
Eylül ayıyla birlikte serin hava dalgaları etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre bugün, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar’ın güneyi ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
AFAD ve Meteoroloji’den yapılan uyarılarda ani yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul’da yağmur var mı?
İstanbul’da 16 Eylül Salı günü hava parçalı ve az bulutlu olacak.
AKOM’un değerlendirmelerine göre hafta ortasında Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışların başlaması bekleniyor.
Halen 26-29°C aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren 20-23°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta ortası serin ve yağışlı hava
AKOM’un paylaştığı tahminlere göre, Perşembe günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bu durum, yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.
İl il 16 Eylül hava durumu tahminleri
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık