Balkanlar’dan serin hava: Sıcaklıklar 20 dereceye düşecek | 16 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? İl il 16 Eylül hava durumu raporu

Eylül ayıyla birlikte serin hava dalgaları etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre bugün, Kars, Ardahan, Denizli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Afyonkarahisar’ın güneyi ve Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AFAD ve Meteoroloji’den yapılan uyarılarda ani yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul’da yağmur var mı?

İstanbul’da 16 Eylül Salı günü hava parçalı ve az bulutlu olacak.

AKOM’un değerlendirmelerine göre hafta ortasında Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağışların başlaması bekleniyor.

Halen 26-29°C aralığında seyreden sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren 20-23°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortası serin ve yağışlı hava

AKOM’un paylaştığı tahminlere göre, Perşembe günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bu durum, yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.

İl il 16 Eylül hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık