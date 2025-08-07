Balon balığı avcılığına verilen destekler güncellendi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, istilacı tür balon balıklarının avcılığına verilen destekler tür bazında yeniden düzenlendi.

Geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemileriyle avcılık yapan balıkçılara türlere göre doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Karara göre:

* Lagocephalus sceleratus türü balon balığı için 100 bin adede kadar (dahil) her bir balık başına 35 TL,

* Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türleri için ise 200 bin adede kadar (dahil) her bir balık başına 10 TL ödeme yapılacak.

Balon balığı alımları her destekleme yılının aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar devam edecek. Ancak sayısal sınırların dolması halinde alımlar durdurulacak ve kamuoyuna ilan edilecek.