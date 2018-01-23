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Barınaklar imha edildi

Dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Barınaklar imha edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

TSK

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