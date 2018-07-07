Barış Atay ant içme esnasında 'yuh'landı
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın ant içmek için kürsüye gitmesi esnasında, TBMM Genel Kurul salonunda bulunan bir izleyici, Atay'ı "yuh"layarak tepki gösterdi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.
Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içmeye devam ediyor. HDP'nin Hatay Milletvekili Barış Atay, ant içmek üzere kürsüye çağrılması esnasında, salonda bulunan izleyiciler tarafından tepkiyle karşılaştı.
Bir vatandaş, Atay'ı "yuh"layarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.
Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen gereğini yapın" talimatını verirken, CHP ve HDP sıralarındaki milletvekilleri, tepki gösteren vatandaşın salondan çıkarılmasını istedi.
Kısa süreli gerginliğin ardından Atay, ant içerek yerine geçti. Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'na, seyircilerin dışarıya çıkarılması için ara verildi.