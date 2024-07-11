Barselona’daki “Evine dön turist” protestosu yasaklar doğurdu
İspanya’nın turizm şehri Barselona’da “fazla turist”ten bıkan 3 bin kişi, haftasonu yürüyüş düzenledi, “Turist istemiyoruz” sloganları atıldı, turistlere su tabancaları ile su sıkıldı. Protestolar sosyal medyada devam edince, Belediye Başkanı gecelik konaklama vergisini artırdı, şehirde Airbnb’yi yasaklama kararı aldı.
Emre ERGÜL
İspanya’nın futbol, kültür ve turizm kenti Barselona geçtiğimiz cumartesi ilginç bir protesto gösterisine ev sahipliği yaptı. “Over tourism”den (aşırı turizm) bıkan kentliler, sokaklara döküldü, turistlere “Evinize dönün” çağrıları yapıldı, kent yöneticilerine de “Çözüm bulun” tehditleri savurdu.
Protesto gösterisine, başını “Turizmde Küçülme Mahalle Meclisi” (ABDT) adlı bir derneğin çektiği 170’e yakın yerel örgüt destek verdi. ABDT “20 bin” dese de, Barselona polisine göre, 3 bine yakın protestocu sokaklara dökülüp, “anti-turist” yürüyüşü düzenledi.
Açılan pankartlar şöyle: “Defol turist,” “Turist evine dön,” “Barselona satılık değildir,” “Ev bulamıyoruz, her yer Airbnb,” “Yeter! Turist limiti getirilsin,” “Turizm kenti öldürüyor.”
Yürüyüş sonrası protestocular, yeni bir turizm modelini içeren13 öneriyi açıkladı. İşte öneriler:
-Havaalanındaki altyapıyı genişletme planlarının geri çekilmesi ve Barselona Limanı'ndaki kruvaziyer terminallerinin sayısının ortadan kaldırılıncaya kadar aşamalı olarak azaltılması,
-Ruhsatlı ve kaçak turist apartmanlarının ortadan kaldırılması ve şehirdeki konaklamanın azaltılması,
-Kamusal alanın meta olmaktan çıkarılması ve büyük etkinliklerin sınırlandırılması,
-Yerel ticaretin korunması, turizm sektörü çalışanlarının çalışma ve ücret koşullarının iyileştirilmesi ve turizme yönelik kamu finansmanının durdurulması,
-Turizm endüstrisinin kamu hizmetlerinden faydalanmasının durdurulması,
-Geriye kalan turizm sektörünün bir kısmının dönüştürülmesi…
Önerilerin sıralandığı basın açıklamasından sonra da tüm dünyada ilgi ile izlenen saldırı düzenlendi. Protestocular renkli su tabancaları ile kafelerde oturan turistleri “vurdu.” Yüzlerce turist sırılsıklam oldu. Gülümseme ile başlayan su saldırıları, bir noktadan sonra bazı otel ve restoranların önünde turist-protestocu itiş kakışına döndü. Polis, tartışmalar kavgaya dönüşmeden müdahale etti.
Cumartesi protestosu sonra sanal aleme taşındı. Protestocular, bu kez pankartlardaki sloganları “etiket” yaparak, sosyal medya platformlarında kent yöneticilerine çağrılarını yineledi. Şehir yöneticileri protestolara daha fazla kayıtsız kalamadı ve dün “over tourism” karşıtı yasaklar açıklandı. Belediye Başkanı Jaume Collboni, turistlerden alınan gecelik konaklama vergisinin 3.25’ten 4 euroya çıkartılacağını ve Kasım 2028 itibarıyla Airbnb ruhsatlarının yenilenmeyeceğini açıkladı. Bu hamle, 10 bin 101 dairenin uzun vadeli kiralama piyasasına geri dönmesini sağlayacak.
Haberimizi rakamlarla bitirelim: Barselona’nın nüfusu 1.7 milyon. Geçen yılkiturist sayısı 26 milyon. Barselonalılar haklı mı, siz karar verin…
5 ülke daha overtourism eylemleri ile öne çıkıyor
-Paris'e Gelmeyin: "Temmuz ayının sonlarında başlaması planlanan 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, Fransa’nın başkenti Paris’in sakinleri, sosyal medyada “Gelmeyin” eylemlerine başladı. Nedeni ise, otel fiyatlarındaki artışlar, turist dolandırıcılıkları, yankesicilik ve Paris metrosu ücretlerinin Olimpiyat döneminde iki katına çıkması.
-Atina'nın turizm karşıtı grafitileri: Geçtiğimiz mayısta Atina sakinleri, aşırı turizmi protesto etmek için kent duvarlarını "Turist yok " grafitileriyle süsledi.
-Venedik'te turizm karşıtı protestolar: Temmuz 2017'de İtalya'nın Venedik'inde yaklaşık 2 bin protestocu, turizmin yaşam kalitelerini ve çevreyi aşındırdığını söyleyerek turizmi protesto etmek için sokaklara çıktı.
-Kyoto'da turistlere kısıtlamalar: Geçtiğimiz aralık ayında, Japonya'nın Kyoto kentindeki Gion sakinlerinden bir grup belediyeden turistlere karşı harekete geçmesini talep etti; bunun sonucunda Kyoto yetkilileri, yabancı ziyaretçilerin Gion'un geyşa bölgesinin dar sokaklarına girmesini yasakladı.
-Hollanda’da hedef İngilizler: Amsterdamlılar da İngiliz turistlerden şikayetçi… Hollandalılar, sosyal medya platformlarında aşırı alkol tüketimi nedeniyle özellikle İngiliz turistlere hedef alarak, “Artık gelmeyin” çağrıları yapıyor.
“Barselona’da yaşananlar diğer ülkelere yayılır”
Washing Post’a konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Profesör T.C. Chang, “Bildiğim kadarıyla açık bir şiddet söz konusu değil. Ancak aşırı turizm, pandemiden en az 2-3 yıl önce zaten fark edilmişti. Barselona'da yaşananlar Avrupa'nın ötesinde turist yoğunluğu fazla olan yerlere de yayılacak" dedi.
Rakamlarla Barselona
Kentin geçen yılki turizm geliri
12.7 milyar euro!
-Barselona’daki otellerin sayısı 1990'dan 2023'e kadar 4 katına çıktı. Otel misafirlerinin sayısı da aynı dönemde 1.7 milyondan
7.8 milyona yükseldi.
-Barselona Kruvaziyer Limanı’na 2000 yılında gemiyle gelen yolcu sayısı 560 bindi. 2023’te bu sayı 2.2 milyon oldu.
-Kentte ev kiraları 10 yılda yüzde 68, ev fiyatları yüzde 38 arttı.
-Resmi rakamlara göre 2023 yılında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi, kente 12.75 milyar euro bıraktı.
-İspanya’ya bu yılın ilk 6 ayında 33 milyon turist ziyaret etti. Bu, geçen yılın aynı döneminden yüzde 13.6 fazla bir rakam.