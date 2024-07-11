Barselona’daki “Evine dön turist” protestosu yasaklar doğurdu

Emre ERGÜL

İspanya’nın futbol, kültür ve turizm kenti Barselo­na geçtiğimiz cumartesi ilginç bir protesto gösterisine ev sahipliği yaptı. “Over tou­rism”den (aşırı turizm) bıkan kentliler, sokaklara döküldü, turistlere “Evinize dönün” çağrıları yapıldı, kent yöne­ticilerine de “Çözüm bulun” tehditleri savurdu.

Protesto gösterisine, başını “Turizmde Küçülme Mahalle Meclisi” (ABDT) adlı bir der­neğin çektiği 170’e yakın yerel örgüt destek verdi. ABDT “20 bin” dese de, Barselona poli­sine göre, 3 bine yakın protes­tocu sokaklara dökülüp, “an­ti-turist” yürüyüşü düzenledi.

Açılan pankartlar şöyle: “De­fol turist,” “Turist evine dön,” “Barselona satılık değildir,” “Ev bulamıyoruz, her yer Airbnb,” “Yeter! Turist limiti getirilsin,” “Turizm kenti öldürüyor.”

Yürüyüş sonrası protesto­cular, yeni bir turizm mode­lini içeren13 öneriyi açıkladı. İşte öneriler:

-Havaalanındaki altyapı­yı genişletme planlarının geri çekilmesi ve Barselona Lima­nı'ndaki kruvaziyer terminal­lerinin sayısının ortadan kal­dırılıncaya kadar aşamalı ola­rak azaltılması,

-Ruhsatlı ve kaçak turist apartmanlarının ortadan kal­dırılması ve şehirdeki konak­lamanın azaltılması,

-Kamusal alanın meta ol­maktan çıkarılması ve büyük etkinliklerin sınırlandırılması,

-Yerel ticaretin korunma­sı, turizm sektörü çalışanları­nın çalışma ve ücret koşulları­nın iyileştirilmesi ve turizme yönelik kamu finansmanının durdurulması,

-Turizm endüstrisinin ka­mu hizmetlerinden faydalan­masının durdurulması,

-Geriye kalan turizm sek­törünün bir kısmının dönüş­türülmesi…

Önerilerin sıralandığı basın açıklamasından sonra da tüm dünyada ilgi ile izlenen saldı­rı düzenlendi. Protestocular renkli su tabancaları ile kafe­lerde oturan turistleri “vur­du.” Yüzlerce turist sırılsıklam oldu. Gülümseme ile başlayan su saldırıları, bir noktadan sonra bazı otel ve restoranla­rın önünde turist-protestocu itiş kakışına döndü. Polis, tar­tışmalar kavgaya dönüşme­den müdahale etti.

Cumartesi protestosu son­ra sanal aleme taşındı. Protes­tocular, bu kez pankartlarda­ki sloganları “etiket” yaparak, sosyal medya platformlarında kent yöneticilerine çağrıları­nı yineledi. Şehir yöneticileri protestolara daha fazla kayıt­sız kalamadı ve dün “over tou­rism” karşıtı yasaklar açıklan­dı. Belediye Başkanı Jaume Collboni, turistlerden alınan gecelik konaklama vergisinin 3.25’ten 4 euroya çıkartılaca­ğını ve Kasım 2028 itibarıyla Airbnb ruhsatlarının yenilen­meyeceğini açıkladı. Bu ham­le, 10 bin 101 dairenin uzun vadeli kiralama piyasasına ge­ri dönmesini sağlayacak.

Haberimizi rakamlarla bi­tirelim: Barselona’nın nüfusu 1.7 milyon. Geçen yılkiturist sayısı 26 milyon. Barselona­lılar haklı mı, siz karar verin…

5 ülke daha overtourism eylemleri ile öne çıkıyor

-Paris'e Gelmeyin: "Tem­muz ayının sonlarında baş­laması planlanan 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, Fransa’nın başkenti Paris’in sakinleri, sosyal medya­da “Gelmeyin” eylemleri­ne başladı. Nedeni ise, otel fiyatlarındaki artışlar, turist dolandırıcılıkları, yankesici­lik ve Paris metrosu ücretle­rinin Olimpiyat döneminde iki katına çıkması.

-Atina'nın turizm karşıtı grafitileri: Geçtiğimiz mayıs­ta Atina sakinleri, aşırı turiz­mi protesto etmek için kent duvarlarını "Turist yok " gra­fitileriyle süsledi.

-Venedik'te turizm kar­şıtı protestolar: Temmuz 2017'de İtalya'nın Vene­dik'inde yaklaşık 2 bin pro­testocu, turizmin yaşam kalitelerini ve çevreyi aşın­dırdığını söyleyerek turizmi protesto etmek için sokak­lara çıktı.

-Kyoto'da turistlere kısıtla­malar: Geçtiğimiz aralık ayın­da, Japonya'nın Kyoto ken­tindeki Gion sakinlerinden bir grup belediyeden turist­lere karşı harekete geçmesi­ni talep etti; bunun sonucun­da Kyoto yetkilileri, yabancı ziyaretçilerin Gion'un geyşa bölgesinin dar sokaklarına girmesini yasakladı.

-Hollanda’da hedef İngi­lizler: Amsterdamlılar da İn­giliz turistlerden şikayetçi… Hollandalılar, sosyal medya platformlarında aşırı alkol tüketimi nedeniyle özellikle İngiliz turistlere hedef ala­rak, “Artık gelmeyin” çağrı­ları yapıyor.

“Barselona’da yaşananlar diğer ülkelere yayılır”

Washing Post’a konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Profesör T.C. Chang, “Bildiğim kadarıyla açık bir şiddet söz konusu değil. Ancak aşırı turizm, pandemiden en az 2-3 yıl önce zaten fark edilmişti. Barselona'da yaşananlar Avrupa'nın ötesinde turist yoğunluğu fazla olan yerlere de yayılacak" dedi.

Rakamlarla Barselona

Kentin geçen yılki turizm geliri

12.7 milyar euro!

-Barselona’daki otellerin sayısı 1990'dan 2023'e kadar 4 katına çıktı. Otel misafirlerinin sayısı da aynı dönemde 1.7 milyondan

7.8 milyona yükseldi.

-Barselona Kruvaziyer Limanı’na 2000 yılında gemiyle gelen yolcu sayısı 560 bindi. 2023’te bu sayı 2.2 milyon oldu.

-Kentte ev kiraları 10 yılda yüzde 68, ev fiyatları yüzde 38 arttı.

-Resmi rakamlara göre 2023 yılında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi, kente 12.75 milyar euro bıraktı.

-İspanya’ya bu yılın ilk 6 ayında 33 milyon turist ziyaret etti. Bu, geçen yılın aynı döneminden yüzde 13.6 fazla bir rakam.