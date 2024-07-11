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Barselona’daki “Evine dön turist” protestosu yasaklar doğurdu

 İspanya’nın turizm şehri Barselona’da “fazla turist”ten bıkan 3 bin kişi, haftasonu yürüyüş düzenledi, “Turist istemiyoruz” sloganları atıldı, turistlere su tabancaları ile su sıkıldı. Protestolar sosyal medyada devam edince, Belediye Başkanı gecelik konaklama vergisini artırdı, şehirde Airbnb’yi yasaklama kararı aldı.

Dünya Gazetesi
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Emre ERGÜL

İspanya’nın futbol, kültür ve turizm kenti Barselo­na geçtiğimiz cumartesi ilginç bir protesto gösterisine ev sahipliği yaptı. “Over tou­rism”den (aşırı turizm) bıkan kentliler, sokaklara döküldü, turistlere “Evinize dönün” çağrıları yapıldı, kent yöne­ticilerine de “Çözüm bulun” tehditleri savurdu.

Protesto gösterisine, başını “Turizmde Küçülme Mahalle Meclisi” (ABDT) adlı bir der­neğin çektiği 170’e yakın yerel örgüt destek verdi. ABDT “20 bin” dese de, Barselona poli­sine göre, 3 bine yakın protes­tocu sokaklara dökülüp, “an­ti-turist” yürüyüşü düzenledi.

Açılan pankartlar şöyle: “De­fol turist,” “Turist evine dön,” “Barselona satılık değildir,” “Ev bulamıyoruz, her yer Airbnb,” “Yeter! Turist limiti getirilsin,” “Turizm kenti öldürüyor.”

Yürüyüş sonrası protesto­cular, yeni bir turizm mode­lini içeren13 öneriyi açıkladı. İşte öneriler:

-Havaalanındaki altyapı­yı genişletme planlarının geri çekilmesi ve Barselona Lima­nı'ndaki kruvaziyer terminal­lerinin sayısının ortadan kal­dırılıncaya kadar aşamalı ola­rak azaltılması,

-Ruhsatlı ve kaçak turist apartmanlarının ortadan kal­dırılması ve şehirdeki konak­lamanın azaltılması,

-Kamusal alanın meta ol­maktan çıkarılması ve büyük etkinliklerin sınırlandırılması,

-Yerel ticaretin korunma­sı, turizm sektörü çalışanları­nın çalışma ve ücret koşulları­nın iyileştirilmesi ve turizme yönelik kamu finansmanının durdurulması,

-Turizm endüstrisinin ka­mu hizmetlerinden faydalan­masının durdurulması,

-Geriye kalan turizm sek­törünün bir kısmının dönüş­türülmesi…

Önerilerin sıralandığı basın açıklamasından sonra da tüm dünyada ilgi ile izlenen saldı­rı düzenlendi. Protestocular renkli su tabancaları ile kafe­lerde oturan turistleri “vur­du.” Yüzlerce turist sırılsıklam oldu. Gülümseme ile başlayan su saldırıları, bir noktadan sonra bazı otel ve restoranla­rın önünde turist-protestocu itiş kakışına döndü. Polis, tar­tışmalar kavgaya dönüşme­den müdahale etti.

Cumartesi protestosu son­ra sanal aleme taşındı. Protes­tocular, bu kez pankartlarda­ki sloganları “etiket” yaparak, sosyal medya platformlarında kent yöneticilerine çağrıları­nı yineledi. Şehir yöneticileri protestolara daha fazla kayıt­sız kalamadı ve dün “over tou­rism” karşıtı yasaklar açıklan­dı. Belediye Başkanı Jaume Collboni, turistlerden alınan gecelik konaklama vergisinin 3.25’ten 4 euroya çıkartılaca­ğını ve Kasım 2028 itibarıyla Airbnb ruhsatlarının yenilen­meyeceğini açıkladı. Bu ham­le, 10 bin 101 dairenin uzun vadeli kiralama piyasasına ge­ri dönmesini sağlayacak.

Haberimizi rakamlarla bi­tirelim: Barselona’nın nüfusu 1.7 milyon. Geçen yılkiturist sayısı 26 milyon. Barselona­lılar haklı mı, siz karar verin…

5 ülke daha overtourism eylemleri ile öne çıkıyor

 -Paris'e Gelmeyin: "Tem­muz ayının sonlarında baş­laması planlanan 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde, Fransa’nın başkenti Paris’in sakinleri, sosyal medya­da “Gelmeyin” eylemleri­ne başladı. Nedeni ise, otel fiyatlarındaki artışlar, turist dolandırıcılıkları, yankesici­lik ve Paris metrosu ücretle­rinin Olimpiyat döneminde iki katına çıkması.

-Atina'nın turizm karşıtı grafitileri: Geçtiğimiz mayıs­ta Atina sakinleri, aşırı turiz­mi protesto etmek için kent duvarlarını "Turist yok " gra­fitileriyle süsledi.

-Venedik'te turizm kar­şıtı protestolar: Temmuz 2017'de İtalya'nın Vene­dik'inde yaklaşık 2 bin pro­testocu, turizmin yaşam kalitelerini ve çevreyi aşın­dırdığını söyleyerek turizmi protesto etmek için sokak­lara çıktı.

-Kyoto'da turistlere kısıtla­malar: Geçtiğimiz aralık ayın­da, Japonya'nın Kyoto ken­tindeki Gion sakinlerinden bir grup belediyeden turist­lere karşı harekete geçmesi­ni talep etti; bunun sonucun­da Kyoto yetkilileri, yabancı ziyaretçilerin Gion'un geyşa bölgesinin dar sokaklarına girmesini yasakladı.

-Hollanda’da hedef İngi­lizler: Amsterdamlılar da İn­giliz turistlerden şikayetçi… Hollandalılar, sosyal medya platformlarında aşırı alkol tüketimi nedeniyle özellikle İngiliz turistlere hedef ala­rak, “Artık gelmeyin” çağrı­ları yapıyor.

“Barselona’da yaşananlar diğer ülkelere yayılır”

Washing Post’a konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Profesör T.C. Chang, “Bildiğim kadarıyla açık bir şiddet söz konusu değil. Ancak aşırı turizm, pandemiden en az 2-3 yıl önce zaten fark edilmişti. Barselona'da yaşananlar Avrupa'nın ötesinde turist yoğunluğu fazla olan yerlere de yayılacak" dedi.

Rakamlarla Barselona

Kentin geçen yılki turizm geliri

12.7 milyar euro!

-Barselona’daki otellerin sayısı 1990'dan 2023'e kadar 4 katına çıktı. Otel misafirlerinin sayısı da aynı dönemde 1.7 milyondan

7.8 milyona yükseldi.

-Barselona Kruvaziyer Limanı’na 2000 yılında gemiyle gelen yolcu sayısı 560 bindi. 2023’te bu sayı 2.2 milyon oldu.

-Kentte ev kiraları 10 yılda yüzde 68, ev fiyatları yüzde 38 arttı.

-Resmi rakamlara göre 2023 yılında yaklaşık 26 milyon ziyaretçi, kente 12.75 milyar euro bıraktı.

-İspanya’ya bu yılın ilk 6 ayında 33 milyon turist ziyaret etti. Bu, geçen yılın aynı döneminden yüzde 13.6 fazla bir rakam.

 