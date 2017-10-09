Barzani, AB Irak Büyükelçisi Blecua ile görüştü

09 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, görevine yeni başlayan Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Ramon Blecua ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, ikilinin basına kapalı toplantıda Irak'taki siyasi gelişmeler ve referandum ile yankıları hakkında görüş alış verişinde bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, Blecua'nın Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki diyaloğun başlaması için uluslararası girişimler çerçevesinde AB olarak arabulucu olup, etkin bir rol almaya hazır olduklarını, sorunun diyalogla çözülmesini istediklerini söylediği kaydedildi.

Barzani'nin de 25 Eylül öncesinde ve sonrasında açık görüşmelere hazır olduklarını duyurduklarını, şimdi de görüşmeyi istediklerini, bunun için de koşulsuz veya zaman kısıtlaması olmaksızın Bağdat'ta görüşebileceklerini aktardığı belirtildi.

Kaynak: AA