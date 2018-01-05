Başbakan: Adeta tiyatro gibi bir dava

05 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, "Adeta tiyatro gibi bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış bir davayı bütün dünya izledi. Türkiye bir hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması hakkında da, "Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır." ifadelerini kullandı.

"Kimse hukukun üstünde değildir"

Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin olarak da, "Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir." dedi.