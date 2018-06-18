Başbakan: Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok

18 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar ilçesinde halka hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır." diyen Yıldırım, "AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim, yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok, buna yüce milletimiz asla müsaade etmez." dedi.

"Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele gibi bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadele gibi bir şey duyamazsınız." diye konuştu.

"Türkiye'nin üzerinde bir plan var, plan çok açık; Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Böylelikle Türkiye'yi terbiye edeceklerini zannediyorlar. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Onun için uyanık olacağız, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA