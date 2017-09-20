Başbakan, kuvvet komutanlarıyla görüşüyor
Başbakan Yıldırım, bugün 4 kuvvet komutanıyla ayrı ayrı bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün 4 kuvvet komutanıyla görüşecek. Yıldırım, ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 45 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Kaynak: AA