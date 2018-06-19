Başbakan: Seçimlerden sonra yapısal reformlar yapılacak

19 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantısında esnaflara seslendi.

Yıldırım burada yaptığı konuşmasında seçimlerden sonra ekonomide yapısal reformların yapılacağını söyleyerek, "Gelişmekte olan ülkelerin aleyhine bir durum söz konusu. Gelişmekte olan ülkelerde 4,5 milyar dolar fon var. ABD faiz yükselterek bu parayı ülkelerine çekmeye çalışıyor, aynı durum Avrupa'da da var. Bu durum bizim gibi dış kaynağa ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun için tedbirleri alıyoruz inşallah seçimden sonra da yapısal reformlar başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Teşviklerde ciddi adımlar attıklarının altını çizen Yıldırım, "Proje bazlı teşviklere geçtik. 10 yılda 19 milyar dolar ithalatımızda azalma olacak. Yani cari açığımıza katkı sağlayacak. Benzer şekilde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da cazibe merkezleri projemize başladık. Bölgede terör bitme noktasına geldi. Yatırımların bölgeye kazandırılması lazım. Bu yatırımları çekmek için bölgedeki bütün illere 6. bölge teşviği veriyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

"Nakliyecilerin ÖTV çağrısına yanıt"

Nakliyecilerin ÖTV kaldırılsın isteğine yanıt veren Yıldırım, "Nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılması gerçekçi geğil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğalgaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık. Bu destek devam edecek. ÖTV orta ve uzun vadede ele alınması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

"Sistemi bozmanın anlamı yok"

"E-haciz konusunu da kolayca halledeceğimizi düşünüyorum. Prim gün ödemelerindeki farklılık benim için yeni konu buna bakacağız. Emeklilikte yaşa takılma konusu değilde. Bağkur borçlanması o reformu bozmanın bir anlamı yok" diyen Yıldırım, "Türkiye 92-93'te bu sistem bozuldu Türkiye ondan sonra krize sürüklendi. Bu saatten sonra sistemle oynamak kaldırılamayacak bir yük getirebilir" diye konuştu.