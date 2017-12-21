Başbakan: Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

21 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin imkanlarını, kaynaklarını harekete geçireceklerini söyleyerek bunların ülkeye kazandırılacağını dile getirdi.

"Bugün Türkiye'nin hayalleri birer gerçeğe dönüyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Küresel ve yerli yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, doğal zenginliklerimiz, daha da değer kazanıyor. Ülkemize yeni hizmetler olarak geri dönüyor. Güven ve istikrarın kıymetini risk almayanlar, değer üretemeyenler bilemez" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Bu yatırım enerji açığı payını düşürmeye yönelik ciddi bir adım"

"Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektörle birlikte kalkınmaya, büyümeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Yıldırım, "Ülkemiz için iş, aş üretenin başımız gözümüzün üzerinde yeri vardır. Bu yatırım yerlileşmeye ve millileşmeye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Ayrıca cari açık içindeki enerji açığı payını düşürmeye yönelik ciddi bir adımdır. Enerji arz güvenliğini artırma yönündeki projelere daha da hız vereceğiz" dedi.

Temel atma törenine katıldığı fabrika ve Ar-Ge merkezinin gerçek anlamda yerlileşmenin temelini oluşturduğunu dile getiren Yıldırım, "12 ay içinde bu tesis bitecek. Bu güzel bir gelişme çünkü artık zaman paradan daha önemli hale geldi" açıklamasını yaptı.

- Bu merkezde çok yüksek nitelikli mühendisler, araştırmacılar toplam bin kişi istihdam edilecek.