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Başbakan Yıldırım Amerikan-Türk Konseyi üyelerini kabul etti

Başbakan Yıldırım, Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinden oluşan heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım Amerikan-Türk Konseyi üyelerini kabul etti
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Başbakan Binali Yıldırım, Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'ndeki kabulü yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik fırsatların yanı sıra yatırım imkanlarının ele alındığı belirtildi.

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