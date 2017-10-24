Başbakan Yıldırım Amerikan-Türk Konseyi üyelerini kabul etti
Başbakan Yıldırım, Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinden oluşan heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Amerikan-Türk Konseyi ve ABD Ticaret Odası üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'ndeki kabulü yaklaşık bir saat sürdü.
Kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik fırsatların yanı sıra yatırım imkanlarının ele alındığı belirtildi.