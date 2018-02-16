ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Başbakan Yıldırım Aslı Baykal'la görüştü

Başbakan Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile Münih’te görüştü.

Başbakan Yıldırım Aslı Baykal'la görüştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü.
Yıldırım'ın, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Yıldırım'ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından sağlık sebepleri nedeniyle izin verilmediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Son dakika Binali Yıldırım Deniz Baykal

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.