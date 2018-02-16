Başbakan Yıldırım Aslı Baykal'la görüştü
Başbakan Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile Münih’te görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü.
Yıldırım'ın, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Yıldırım'ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak hastane tarafından sağlık sebepleri nedeniyle izin verilmediği belirtildi.
Kaynak: DHA