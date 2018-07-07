Başbakan Yıldırım helallik istedi

07 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeni sisteme geçiş öncesi son grup toplantısında konuştu.

Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyen Yıldırım, "Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum."