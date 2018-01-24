Başbakan Yıldırım: Operasyonda 214 hedef vuruldu

24 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Operasyonun amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, terör oluşumlarına son verecek ve ayrıca hudutlarımızın ötesinden Afrin'den gelen saldırılarının önüne geçecek, sınırlarımızın güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla başlamıştır.

Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürüyor. Bölgenin terörden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılıncaya kadar operasyon sürecek. Planlandığı şekilde gidiyor, herhangi bir sorunumuz yok şu ana kadar." dedi.