Başbakan Yıldırım şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

12 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya Ferhat Tüneli Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük." dedi.

Yıldırım, "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugün ülkemiz artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldı. Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur."

Şeker pancarı alım fiyatı

Başbakan Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatının 2 lira 35 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.

Yıldırım, "Adeta yıkım ekibi gibi çalışıyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunların kimyası bozulmuş vaziyette." dedi.

"2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladı." diyen Yıldırım, "2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA