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Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu

Başbakan Yıldırım Abdullah Gül ile ilgili, "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
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Başbakan Binali Yıldırım cumhurbaşkanlığına adaylığı gündemde olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, "Uzun yıllar içerisinde bulunduğunuz, önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski ne yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir." dedi.

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