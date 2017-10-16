Başbakan Yıldırım'dan Baykal'a ziyaret
Başbakan Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Yıldırım'ı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelişinde, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman karşıladı.
Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı, ailesiyle görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile diğer yetkililer eşlik etti.
Kaynak: AA