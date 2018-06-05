Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

05 Haziran 2018

Başbakan Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı.

Yıldırım, "153 yayla şu anda açıldı, diğerleri de açılıyor peyderpey. Yani eskiden terör şehri esir almıştı, korku kol geziyordu. Şimdi şehirde de yoklar, dağlarda da yoklar. Dağlarda da şehirlerde de elhamdülillah devletin hakimiyeti devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı." dedi.

Yıldırım, "Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizim masum insanlarla bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz derdimiz, terördür. Terör ister kendi topraklarımızda, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında olsun isterse kuzey Irak'ta olsun isterse kuzey Suriye'de olsun, nerede olursa olsun bunu yok etmek boynumuzun borcudur. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, Afrin'de gidip oradaki Kürt kardeşlerimizi, Arapları bu terör belasından kurtardık, onların zulmünden kurtardık. Gerekirse başka yerlerde de aynısını yaparız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza." dedi.

Kaynak: AA