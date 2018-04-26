Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

26 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'ün aday olacağına yönelik iddialara açıklama getiren Yıldırım, "Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var. Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız" diye konuştu.

"Her halükarda seçim açıklanmasa bu çalışmalar bu kadar hız kazanmaz, alenileşmez, mutlaka etkisi var. Tabii ben Abdullah Bey adına değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama Abdullah Bey aday da olabilir, olmayabilir. Şu anda bizim meselemiz bu değil" diyen Yıldırım, "Biz hiç kimseye adaylık konusunda aman olun-olmayın, yapmayın-etmeyin diyecek halimiz yok. Biz adayımızı belirledik, kararımızı verdik, programımızı yaptık, vatandaşlarımızla artık kucaklaşmanın özlemi içindeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül arasında bir görüşme olur mu sorusuna, "Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Uzun yıllar içerisinde bulunduğumuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir. O bakımdan yani ne anlatacaksınız? Ben geldim, ama işte orada şöyle oldu-böyle oldu. Demezler mi, sen orada bu makamlarda bulunurken bunları niye söylemedin, bunları düzeltecek işleri niye yapmadın? O yüzden bizim halkımızın feraseti çok engindir, bu tip savrulmaları, evirilmeleri hoş karşılamaz. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir, itibar çok zor elde edilir, ama tüketilmesi kolaydır" şeklinde cevap verdi.

"En rahat parti biziz"

MHP ve AK Parti'nin ortak cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Yıldırım, "En rahat parti biziz, bizde aday tartışması yok" ifadesini kullandı.