Başbakan'dan Deniz Yücel açıklaması

14 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı Tagesthemen programında Almanya ile ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Merkel'le yarın yapacağı görüşme öncesi ARD'nin sorularını yanıtlayan Yıldırım, ilişkilerde yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyledi. Başbakan Alman mevkidaşı Merkel ile tüm konuları "sansürsüz" şekilde konuşacağını ifade etti.

Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin olarak "geçmişi unutmak, geleceğe bakmak ve ilişkileri geliştirmek" gerektiğini söyledi. Türk-Alman ilişkilerinin Avrupa açısından da önemli olduğunu belirten Başbakan, Almanya'nın Avrupa'nın bel kemiği olduğunu, Türkiye'nin ise bölgesinin bel kemiği olduğunu ifade etti. Yıldırım, Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Türk kökenli vatandaşlardan ötürü de iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu akşam yayınlanacak olan haber bülteninde Yıldırım, bir yıldır Türkiye'de tutuklu olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Deniz Yücel'in serbest kalıp kalamayacağına ilişkin soruya "Onun kararını ben vermiyorum, mahkemeler o kararı veriyor. Ümit ederim kısa sürede serbest kalmış olur. Kısa sürede bir gelişme olacağı kanaatindeyim" yanıtını verdi.