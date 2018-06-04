Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı

04 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da çevre projeleri açılışında yaptığı konuşmada imar barışıyla ilgili çağrıda bulundu.

"İmar yasasıyla beraber vatandaşlarımızın yıllardan beri devam eden, kangren haline gelmiş bir sorununu da inşallah gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin, büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle inşallah tamamen ortadan kalkmış olacak" diyen Yıldırım, "Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek. Ondan sonra da bu tür teşebbüslere izin verilmeyecek. Görevini layıkıyla yapmayan olursa bunlar da çok ağır bedeller ödeyecek. Yasada buna da imkan veren düzenlemeler yaptık. Az önce bakanımızla konuştum, 8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Yönetmelik düzenlemesi de hazırlandı, bugün yarın yayınlanmış olur. Ve Cuma gününden itibaren bismillah deyip, vatandaşlarımız gerek e-devlet kapısından müracaatlarını yapabilecekler. Öyle tercih etmeyenler varsa onlar da bulundukları şehrin, ilçenin, çevre şehircilik müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptırabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Müracaat en kısa zamanda yapılmalı"

İmar Barışı'nda başvuru süresinin 31 Ekim'e kadar süreceğini anımsatan Yıldırım şunları söyledi:

"Benim vatandaşlarımdan özellikle talebim, bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Mümkün olan en kısa zamanda müracaatlar yapılırsa bu şekilde hemen bakanlık çalışmaları devam edecek, yapı kayıt belgesini verecek ve ondan sonra var olan mahrumiyetle ortadan kalkacak."

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunda bir tek şu yok… Bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bir bina yapmışsanız ona çare yok. Onun sahibi rıza göstermedikten sonra bizim devlet olarak yapacak bir şeyimiz yok. Bir de bir iki istisna var, tarihi yarımada, Çanakkale Şehitliği'nin korunması gibi… Bu alanların dışında bütün bu imar aykırılıkları, sorunlar inşallah bu yasa ile halledilmiş olacak. Vatandaşla el sıkışılarak kardeşçe yolumuza devam edeceğiz. Bu yasanın biraz kentsel dönüşümle de ilgisi var. Kentsel dönüşümün önünü açıyor. Bu yapı kayıt belgelerinde de öncelik sağlıyor."