Basın İlan Kurumu 33. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

BİK'ten açıklamaya göre, 33. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Şubat ayından bu yana yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çay, Türk basınının dijital dönüşümüne rehberlik eden ve genç iletişimcileri sektörle buluşturan çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çay, "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temasıyla düzenlenen "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi"nin, 7 bölgeyi temsilen 7 üniversite işbirliğiyle yapıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz kriz ve afet haberciliğinden doğrulama mekanizmalarına, etik yayıncılıktan medya sorumluluğuna kadar geniş bir yelpazede eğitimler alarak edindikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı buldu. Yalnızca akademik bir eğitim faaliyeti yürütmekle kalmadık, aynı zamanda milletimizin demokrasi mücadelesini ve hafızasını diri tutacak bir medya bilincinin genç kuşaklara aktarılmasına öncülük ettik." ifadesini kullandı.

Üniversitelerle yürütülen işbirlikleri kapsamında iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik staj programı başlatıldığını aktaran Çay, Türkiye genelinden yaklaşık 150 öğrencinin programa başvurduğunu kaydetti.

Dijital telif konusuna değinen Çay, yayıncıların ürettiği içeriklerin ekonomik değerinin küresel teknoloji platformlarının tehdidi altında olduğunu kaydederek, internet haber sitelerinin korunması ve dijital telif mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulkadir Çay, ayrıca 2026'nın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre resmi ilan adetlerinde yüzde 17, reklam adetlerinde yüzde 13 artış yaşandığını, ilan tutar bazında artışın yüzde 45, reklam tutar bazında ise yüzde 64 olarak gerçekleştiğini aktararak, "Kamu kurum ve kuruluşlarıyla basın kuruluşlarımızın desteklenmesi için yaptığımız çalışmaların ne denli önemli olduğunu da böylelikle görmüş olduk. Sektörümüzün tüm bileşenlerinin sürece verdiği destekler de bir o kadar kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın sektörünün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ise 20 Mayıs itibarıyla süreli yayınların talepleri doğrultusunda 241 milyon lira tutarında krediye onay verildiğini aktaran Çay, bölgesel eğitim programlarının yıl boyunca süreceğini ifade etti.

Toplantıda, Genel Müdür Çay'ın konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapılarak yoklama alındı ve Genel Kurul Gündemi belirlendi.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporlarının da okunmasının ardından, Yönetim Kurulu'nun tekliflerine ilişkin sunum yapıldı. Akabinde ise üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

Genel Kurulu'nun 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek son oturumunda, komisyonların görüşleri doğrultusunda sunulan teklifler karara bağlanacak.