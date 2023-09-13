“Basın özgürlüğü halkın haber alma hakkıdır”

Türkiye'de basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünün ekonomi üzerinde nasıl bir etkisi olduğu konularını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto değerlendirdi ve aydınlatıcı bir sohbet oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto; Basın özgürlüğünün gazetecinin özgürlüğü olmadığı, basın özgürlüğünün halkın haber alma, bilgi edinme, doğruları öğrenme hakkıdır. Haberlerde karartma olursa, haberler manipüle edilirse haklın doğruları öğrenme ve bilgi edinme hakkının ortadan kalkar dedi.