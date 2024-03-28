Başkan Şahin: Gaziantep’i engelsiz yapacağız

Güneş DOĞDU SOYLU

Başkan Fatma Şahin, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları çok iyi bildiğini ifade ederek, “Bu ülkeyi eğer kalkındıracaksak, orta gelir tuzağından kaldıracaksak, kadını, erkeği, yaşlıyı, engellisi herkesi birinci sınıf vatandaş yapacaksak karar mekanizmasına almayı başarmamız lazım” diye konuştu.

Projenin öncüsü ve gönül elçisi hayırsever Şehnaz Çehreli Shefik ise depremde ampute olan bir anneden etkilenerek bu projeye hayalle başladığını belirterek, şunları söyledi: “Başkanın ve ekibinin destekleriyle bu merkezin de yapılmasını hep birlikte sağlayabildik. Bu sadece küçük bir başlangıç. Amacımız farkındalığı artırmak. Burada bu proje ilk olarak yerel yönetime ait. Gaziantep lokasyonu itibariyle tüm bölgeye hitap edecek. Sadece Türkiye değil tüm bölgeye hitap edecek.

Burayı bu konudaki önemli bir sağlık merkezi haline getirmek bizim paydaşlarımızın ana amacıdır” diye konuştu. 6 Şubat depremlerinde kolu ve bacağı ampute olmasının ardından Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’ndeki tedavisinden sonra orada fizyoterapist olarak devam eden Zeynep Büyükardıç, “Tedavilerimin ardından bu merkezde göreve başladım. Depremden sonraki mottom benimle aynı kaderi paylaşan hastalarımıza bir rol model olmak. Yeni hayata tutunmama sebep olduğu için Başkan Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.