Başkentray, Marmaray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet verecek

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yılın ilk dakikasından itibaren geçerli olacak

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.