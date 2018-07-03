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Başkent'te fabrika yangını

Ankara'da Keresteciler sitesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı.

Başkent'te fabrika yangını
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı.

Yangının bir sünger fabrikasında çıktığı belirtiliyor.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika yangın ankara sünger fabrikası

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