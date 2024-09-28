Basketbol Gelişim Merkezi ve Türkiye'nin ilk basketbol lisesi yarın açılıyor!
İstanbul Zeytinburnu'nda hizmete açılacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış töreniyle yarın kapılarını sporseverlere açıyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin kişilik ana salonda yapılacak açılış töreni yarın saat 17.00'de başlayacak.
Etkinlikler ve yetenek yarışmasının yapılacağı organizasyonda, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Merkezde 5 spor salonu, sporcular için tasarlanan otel, müze, kütüphane ve Türkiye'nin ilk basketbol lisesi yer alıyor. Basketbol Gelişim Merkezi, kadın ve erkek milli basketbol takımlarının yeni evi olacak.